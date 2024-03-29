Отслеживайте и повышайте онлайн-репутацию вашего бренда

Бизнес
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Электронная репутация компании стала важнейшим вектором цифрового роста для развития ее бренда и выделения ее среди конкурентов .Мониторинг электронной репутации должен быть неотъемлемой частью вашей структуры, если вы достаточно крупная компания. Сегодняшнее поколение доверяет мнению других потребителей, а не компаний. Поэтому для компании очень важно отслеживать и контролировать свою репутацию в Интернете.  Специалисты компании https://www.rush-agency.ru/serm/ помогут вам узнать, как управлять своей электронной репутацией и оптимизировать ее, чтобы положительно повлиять на ваши продажи.

Расцвет социальных сетей

Знаете ли вы, что:

  • 85% потребителей отпугивают негативные отзывы
  • 96% потребителей находятся под влиянием репутации компании в Интернете.

Сегодня электронная репутация брендов в основном видна в Google и социальных сетях.

Социальные сети являются частью нашей повседневной жизни. Мы используем их, чтобы развлечься, оставаться на связи, а также открывать для себя новые продукты или новые бренды.

Социальные сети позволяют бренду усилить и  активизировать общение. Но также для достижения новой цели, создания тесной связи со своими сообществами и очень быстрого увеличения новых продаж. В социальных сетях присутствует всё больше брендов. Вот почему социальные платформы разрабатывают новые функции, чтобы упростить их работу.

Следите за своей электронной репутацией: преимущества

Если ваша электронная репутация будет хорошо управляться, это повысит симпатию к вашему бренду, вашу цифровую известность и, в конечном итоге, увеличит ваши продажи.

Мониторинг и измерение вашей онлайн-репутации позволяет вам предвидеть и избегать негативных отзывов. Если вы не будете проверять, что люди говорят о вас в социальных сетях, вы можете пропустить негативное мнение, которое запятнает ваш имидж.

Как улучшить репутацию компании в Интернете?

Хотя бизнес не может контролировать свою онлайн-репутацию, он может на нее влиять. Вот неисчерпывающий список действий, которые необходимо предпринять для оптимизации вашей электронной репутации.

  • Потратьте время, чтобы представить компанию и/или бренд с помощью качественного контента, визуальных эффектов и видеороликов.
  • Создавайте разнообразный и качественный контент, который будет публиковаться в блоге и социальных сетях. Этот контент затем будет хорошо использоваться Google.
  • Используйте Google Мой бизнес и внимательно заполняйте поля. Добавьте фотографии.
  • Следите за отзывами и оценками, оставленными потребителями. Не стесняйтесь ответить на него.
  • Иметь последовательную коммуникационную стратегию, применяемую всеми сотрудниками.

Ключевые аспекты и стратегии управления репутацией в интернете

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