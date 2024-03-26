«Мы сутки не спали вместе с Путиным». Лукашенко рассказал свою версию, как он с Путиным террористов ловил

Александр Лукашенко изложил свою версию путешествия четырех исламских террористов, предположительно, атаковавших «Крокус Сити Холл».

Он заявил, что после теракта боевики ехали в Беларусь, но в какой-то момент внезапно осознали, что беларуская граница на замке, в отличие от границы между Россией и Украиной. Решено было двигаться в сторону Украины.

«Они в Беларусь никак не могли зайти, поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы».

«Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты мне доложил председатель КГБ (он занимается антитеррористическими мероприятиями). Мы по самой боевой ситуации привели в действие свои подразделения», — сказал Лукашенко.

«Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы», — добавил Лукашенко.

Напомним, подозреваемых в теракте задержали в субботу в Брянской области РФ вблизи беларуской границы.

По российской версии, террористы двигались к границе с Украиной, потому что на российско-украинском фронте якобы им было предоставлено «окно».

В понедельник Владимир Путин заявил, что «нужно ответить и на вопрос: почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал».

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что считает организатором теракта именно Украину.

По словам Лукашенко, на протяжении всего периода после того, как произошел теракт, беларуские и российские спецслужбы тесно взаимодействовали.

По заявлению Лукашенко, спецслужбы двух стран не действовали самостоятельно. Ими руководили непосредственно Лукашенко и Путин. Президенты несколько раз созванивались для координации действий своих силовиков.

«Бортников с Тертелем связались, мгновенно начали действовать, нам доложили. И с этого момента то, что касалось высокого уровня, нас, президента России и президента Беларуси, обсуждалось не единожды в наших контактах», — сказал Лукашенко.

По его словам, когда поступила информация, что автомобиль с террористами едет в направлении Брянска, договоренность, что Беларусь блокирует свой участок направления движения преступников, а российская сторона — свой.

«Мы созванивались. Я у него спрашиваю: «Еще что-то надо?» — «Нет. Все нормально». — Он у меня спрашивает: «Поможешь закрыть?» — «Помогу. Все делаем». Идет такой диалог. Я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые (их и наши) упрекать: «Вот он, что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее». Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал», — заявил Лукашенко.

Следует отметить, что проведение сложнейшего террористического акта в «Крокус Сити Холл» едва ли под силу четырем таджикским неудачникам. Напомним, при задержании подозреваемые даже не пытались оказывать сопротивление, а один из них залез на дерево, чтобы уйти от преследовавших его силовиков.

Добавим, что доверять признаниям, полученным в результате пыток, никак нельзя.

Вероятно, это подставные лица, ставшие козлами отпущения, а реализовывали теракт другие люди, которые сейчас на свободе.