Литва депортирует мужа Ольги Карач

Департамент миграции Литвы начал процесс депортации в отношении мужа активистки Ольги Карач, журналиста Олега Борщевского. Ранее ему отказали в политическом убежище в Литве на основании того, что ему якобы ничего не угрожает в Беларуси, пишет правозащитная организация «Наш дом», возглавляемая Карач.

Борщевский является автором сайта «Наш дом» (nash-dom.info). Организация была признана «экстремистским формированием» в Беларуси.

Сайт Ольги Карач и Олега Борщевского называет действия властей Литвы «политическим преследованием Ольги Карач и ее семьи» за «правозащитную деятельность по защите беларусов».

Отметим, что и сама Ольга Карач столкнулась с проблемами с легализацией в Литве. С 2014 года она имела вид на жительство в Литве, а в 2023 году подала прошение о предоставлении политического убежища. В Департаменте миграции МВД Литвы считают, что Ольга Карач несет «угрозу национальной безопасности», поэтому в предоставлении убежища в Литве ей было отказано. Карач безуспешно пыталась оспорить решение в суде.