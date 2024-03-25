На улице Ленина в Витебске планируют полностью заменить асфальт

На улице Ленина в Витебске планируется провести полную замену асфальтового покрытия. Унитарное коммунальное производственное предприятие “Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство” объявило конкурс с ограниченным участием для выполнения текущего ремонта асфальтобетонного покрытия на улице Ленина.

Согласно предоставленной документации, планируется заменить асфальт на всей площади проезжей части улицы Ленина, что составляет 50 531 квадратных метров. Дефектный акт указывает на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия с колеями глубиной более 3 сантиметров, просадками, выбоинами, трещинами и другими повреждениями.

Для восстановления дорожного покрытия планируется провести фрезерование поврежденного слоя на глубину 5 сантиметров, после чего будет нанесен новый слой асфальтобетона той же толщины. Предварительно работы запланированы на апрель, а сроки поставки материалов указаны с 15 апреля по 8 июня. Ориентировочная стоимость ремонта составляет 2 428 271 рубль 26 копеек.