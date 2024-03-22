В Москве произошел масштабный теракт, более сотни убитых

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Вечером в пятницу, 22 марта, в концертном зале Crocus City Hall в Москве произошла стрельба во время концерта музыкантов группы «Пикник».

На кадрах видео очевидцев видно, как люди в камуфляже открыли огонь по посетителям из автоматического оружия. Вскоре в здании «Крокус Сити Холла» вспыхнул пожар. Вся крыша здания охвачена пламенем.

«Крокус Сити холл» вмещает порядка 7 500 человек. Как сообщало концертное агентство MSM Group, все билеты на концерт группы «Пикник» были проданы. Группу успели эвакуировать. Это все произошло перед нашим концертом. Музыканты даже не успели выйти на сцену.

На видео очевидцев слышны очереди из автоматов и крики. По словам посетителей, началось обрушение кровли. Сейчас языки пламени видны за несколько километров от места ЧП. По предварительной информации, в нападении на концертный зал участвовали пять человек.

Корреспонденты сообщают, что около ста тел погибших лежат прямо на асфальте. Тела жертв теракта продолжают выносить из здания.

Сегодня также поступали сообщения о взрывах в в подмосковном Красногорске. Очевидцы сообщали об огромном столбе дыма над городом.

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