Регистрацию ИП прекратят в Беларуси с 1 октября 2024 года

С 1 октября 2024 года в Беларуси запретят регистрацию новых индивидуальных предпринимателей, а существующим ИП требуется переход в статус юридического лица до 31 декабря 2025 года. Поправки в законодательство по предпринимательской деятельности, принятые Палатой представителей Беларуси, предусматривают упрощенную процедуру перерегистрации ИП в юридические лица, которая должна осуществляться в течение одного рабочего дня.

Кроме того, определены критерии для разделения юридических лиц на категории: малые, с численностью персонала до 100 человек, средние – до 250 работников и крупные – с численностью более 250 человек. Важно отметить, что некоторые виды мелкого бизнеса, такие как ремесленничество и агроэкоусадьбы, будут продолжать функционировать без обязательного образования юридических лиц.

Эти изменения в законодательстве направлены на реформирование предпринимательской среды в Беларуси и могут повлиять на стратегии ведения бизнеса в будущем. Они также отражают стремление к упрощению процедур и стимулированию развития малого и среднего предпринимательства в стране.