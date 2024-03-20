На Освейском озере нашли тело утонувшего рыбака

На Освейском озере в Верхнедвинском районе произошла серия происшествий, связанных с рыбалкой. В субботу спасатели оказали помощь более чем двадцати рыбакам, которые оказались в беде. Согласно отчету МЧС, 16 марта в 14:08 поступило сообщение о том, что два рыбака провалились под лед на Освейском озере недалеко от поселка Освея.

По данным спасателей, двое мужчин, возвращаясь на берег, провалились в ледяную полынью примерно в 100 метрах от берега. Они сумели выбраться на лед, где их заметили спасатели. С использованием спасательной доски спасатели доставили рыбаков на берег, где их осмотрели медики и госпитализировали из-за переохлаждения.

Помимо спасения этих двух рыбаков, в тот же день сотрудники МЧС и ОСВОДа сопроводили на берег еще два десятка рыбаков. Однако утром следующего дня во время патрулирования на озере было обнаружено тело 65-летнего местного жителя без признаков жизни. По оценке спасателей, он утонул в полынье на расстоянии 500 метров от берега.