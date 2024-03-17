Ребенок провалился под лед в фонтане Новополоцка

Мальчик 2013 года рождения провалился под лед в фонтане Новополоцка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, 10 марта в службу спасения сообщили, что ребенку требуется помощь. Он не мог выбраться из фонтана вблизи дома №2А по улице Калинина в Новополоцке.

На момент приезда сотрудников МЧС мальчик 2013 года рождения находился на металлической надстройке-распылителе.

С ним был еще один парень 2011 года рождения. Он также провалился под лед, но выбрался сам.

Пострадавших осмотрели медики, обоих с общим переохлаждением госпитализировали.