Ушла из жизни известная активистка из Витебска Елена Фомина

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15 марта на 63-м году жизни после долгой болезни скончалась известная активистка Елена Фомина. Она была известна своей активной гражданской и политической деятельностью, участвовала в различных местных инициативах, не раз выдвигалась на выборах в различные уровни власти, а также поддерживала демократических кандидатов на президентских выборах.

Елена Фомина вела борьбу с онкологическим заболеванием в течение многих лет. Несмотря на это, в возрасте 53 лет она достигла получения второго высшего образования, став специалистом по туризму.

Елена Фомина оставила яркий след в общественной жизни Витебска. Её активность и постоянное стремление к улучшению жизни сообщества вдохновляли многих.

Прощание с Еленой Фоминой прошло 16 марта с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале №1 Витебской областной клинической больницы. Её похоронили на кладбище в Мазурино.

«Я будущую дочку назову твоим прекрасным именем — Лучёса»

активистка Елена Фомина
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