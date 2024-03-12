Дохлые коровы валялись вокруг фермы в одном из хозяйств Глубокского района

Сельчанин из Глубокского района не мог остаться равнодушным к голодающим коровам и решил обратиться с жалобой в КГК. В результате проверки этого хозяйства было установлено, что скот находился в критическом состоянии: не было достаточного количества корма, помещения для животных были занавожены, а подстилочного материала не было вообще.

Власти не принимали необходимых мер, несмотря на то, что они были в курсе сложившейся ситуации. После вмешательства КГК Витебской области в хозяйство завезли корма, подстилочный материал, а также решили вопрос с утилизацией трупов животных.

За бездействие должностные лица райисполкома и ветеринарной станции привлечены к дисциплинарной ответственности. Сотрудникам районного РОВД будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) руководителя и должностных лиц хозяйства.

Это не первый случай подобных нарушений в регионе. Подобные ситуации наблюдались и в Браславском районе.

В январе и феврале КГК провела проверки в 20 сельскохозяйственных организациях в 9 районах Витебской области. На 54 животноводческих объектах были выявлены нарушения технологии содержания и кормления скота, хранения и использования кормов, а также отсутствия элементарного порядка.