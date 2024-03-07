Стоимость проезда в маршрутках Витебска увеличится

В 2023 году цена проезда в городских маршрутках оставалась неизменной и составляла 1 рубль 50 копеек с 20 марта 2022 года.

Однако, с 10 марта текущего года в автобусах частных перевозчиков Витебска стоимость проезда увеличится до 1 рубля 80 копеек. Таким образом, цена билета в городской маршрутке поднимется на 30 копеек или на 20%. За последние два года стоимость проезда увеличилась всего на 15%, в то время как в 2021 году этот показатель составил 30%.

Становится отмечено, что в 2022 году, вскоре после увеличения стоимости проезда в маршрутках, также выросла цена на талончики на автобусы, трамваи и троллейбусы, достигнув 80 копеек. В Витебске традиционно проезд в коммунальном общественном транспорте остается примерно в два раза дешевле коммерческого. Следовательно, возможно ожидать, что стоимость талончика также поднимется и может достичь 90 копеек в ближайшее время.