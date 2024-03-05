В Новополоцке выявлена схема похищения более 60 тонн нефтепродуктов

Нефть нефтедобыча Криминал
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В результате оперативных действий правоохранительных органов в Новополоцке выявлена схема похищения более 60 тонн нефтепродуктов.

Сотрудниками БЭП Витебской области были задержаны два ответственных лица одного из перерабатывающих предприятий в городе Новополоцк. Расследование показало, что при отгрузке горюче-смазочных материалов 49-летняя и 55-летняя женщины умышленно занижали объемы товара в сопроводительных документах. С их сговором работали предприниматели из Минска, 53 и 58 лет, предоставлявшие транспортные услуги. Они принимали груз по пути в столицу и выливали излишки нефтепродуктов в резервуары в Лепеле.

Похищенные продукты использовались для собственного автопарка или продавались третьим лицам. Полученные от продажи средства распределялись между участниками схемы. Всего было похищено более 60 тонн нефтепродуктов, общая стоимость которых оценивается примерно в 64 тысячи белорусских рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о присвоении либо растрате. В случае признания виновными, подозреваемых может ожидать лишение свободы на срок до 12 лет.

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