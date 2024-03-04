Паводок грозит подтоплением набережной Витебска из-за повышения уровня Двины

За последние десять дней уровень воды в реке Двине в районе Витебска вырос более чем в три раза. На данный момент в черте города отмечается приблизительно 455 сантиметров над нулём гидрологического поста.

Уровень воды подходит к отмостке набережной в районе Кировского моста, и ему осталось подняться всего на 20-30 сантиметров. Этот участок считается одним из наиболее низко расположенных, и именно здесь начинаются подтопления в городе Витебске.

Несмотря на то, что таяние снега почти завершилось по всей территории Беларуси, сложно предсказать, достигнет ли уровень воды таких же значений, как в прошлом году. Вероятность повышения воды в реке может возрасти из-за потока воды с верховьев Двины, находящихся в России. В этих районах зимой выпало гораздо больше снега, чем на Витебщине. Таким образом, ситуация требует внимательного наблюдения и подготовки к возможному подтоплению.