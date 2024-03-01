В Поставах легковой автомобиль врезался в стену магазина

28 февраля в ранние утренние часы в Поставах произошло дорожно-транспортное происшествие, когда легковой автомобиль столкнулся с стеной магазина. Инцидент случился на Юбилейной улице примерно в 4:26. Автомобиль марки “Volkswagen Golf” столкнулся с зданием, и в результате пассажир автомобиля оказался заблокированным в салоне.

Спасатели прибыли на место происшествия и приступили к операции по освобождению пострадавшего. С помощью аварийно-спасательного инструмента они срезали водительскую дверь, после чего удалось извлечь заблокированного мужчину из салона автомобиля. После этого пострадавшего передали медикам для проведения необходимых медицинских процедур.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу после проведения медицинского осмотра.