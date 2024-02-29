В Витебске мужчина выбросил двух кошек с 8-го этажа

Витеблянка подала заявление в милицию, утверждая, что ее знакомый из Борисова, гостивший у нее, выбросил двух кошек с балкона, нанеся им травмы. В начале 2023 года мужчина и женщина планировали поехать за границу на новогодние каникулы, но из-за сложностей с документацией у женщины это не удалось. Обидевшийся гость потребовал вернуть ему потраченные на путевку деньги и, находясь в пьяном состоянии, стал настаивать на ночлеге.

После скандала и нападения на женщину, она вызвала милицию, и в ее отсутствие мужчина выбросил кошек с балкона. Объясняя свои поступки, он утверждал, что кошки проникли на стол и он хотел их “воспитать”. Его действия были квалифицированы как жестокое обращение с животными, и в отношении него было возбуждено уголовное дело. Кошки выжили, но им пришлось продолжительное время восстанавливаться у ветеринаров. В ответ на заявление женщины, мужчина также заявил о нелегальном проживании кошек в ее квартире.