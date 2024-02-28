В ночь 2 марта возможны временные сбои в работе банковских карточек

В ночь с 1 на 2 марта в Беларуси возможны временные проблемы с использованием банковских карточек, предупреждает Банковский процессинговый центр.

Информируется, что 2 марта в период с 3:00 до 6:00 будут проводиться технологические работы на сетевом оборудовании центра. В связи с этим могут возникнуть перерывы в обслуживании клиентов банков, использующих услуги центра. Также возможны временные проблемы в сети торговых организаций, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.