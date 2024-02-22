Полоцк: спасение пенсионера, оказавшегося на дрейфующей льдине

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20 февраля в Полоцке был спасен пожилой человек, который случайно оказался на отколовшейся льдине во время зимней рыбалки на Западной Двине. Пенсионер, родившийся в 1935 году, отправился с удочками в район моста по улице Юбилейная, но его неожиданно занесло в невольное плавание.

Местные рыбаки подняли тревогу, обнаружив, что человек находится в критическом состоянии всего в 60 метрах от берега. В 15:43 поступило сообщение, и спасение началось. К счастью, вблизи находился катер ОСВОД, и спасатели оперативно прибыли к пенсионеру, помогли ему добраться до берега.

После прибытия спасателей и вызова скорой помощи выяснилось, что госпитализация пенсионера не требуется, и он остался в живых благодаря оперативным действиям спасателей.

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