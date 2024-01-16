В Орше произошло столкновение авто и маршрутки, есть пострадавшие

ДТП
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16 января в Орше произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадал один из водителей.

Инцидент случился примерно в 8 часов утра на проспекте Текстильщиков, неподалеку от дома №35.

Согласно предварительной информации от ГАИ, водитель автомобиля “BMW” не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным микроавтобусом “Mercedes-Benz”.

В результате происшествия пострадал 57-летний водитель маршрутки, в то время как пассажиры остались без повреждений.

На данный момент проводится проверка по факту ДТП.

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дтп
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