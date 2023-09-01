Витебскому приюту для животных «Добрик» — 12 лет

И собаке Добрику, примерно, столько же. Он является одним из тех, кому приют стал родной семьёй. В общей сложности около 300 собак и 40 кошек находятся в приюте круглый год. Численность меняется, так как одни уходят, появляются новые и т. д.

Здесь нет люксовых условий, но есть крыша над головой и миска еды. А еще лечение, вакцинация и стерилизация и, самое главное, возможность найти своего человека.

Когда работа выбирается сердцем

Алла Прасолова считает название «Добрик» характерным и содержательным. Она возглавляет приют с 2019 года.

Алла Сергеевна решает две равнозначные задачи. Первая — создание приемлемых условий для жизни животных, а вторая — поиск дома для воспитанников.

Руководитель учреждения, имея редкое для Витебска образование и хорошую зарплату ведущего инженера ВЗЭП, сделала свой выбор пользу благотворительности.

Работая на заводе она «волонтерила» в свободное от работы и семьи время. Есть такие прекрасные люди в Витебске, для которых чужая беда — своя. Они спасают бездомных животных: собирают, лечат, устраивают их в семьи.

У Аллы Сергеевны это получалось лучше всех. Поэтому, когда по состоянию здоровья уходила Наталья Зубова, все знакомые стали уговаривать Аллу стать руководителем приюта. Рассчитывая только на себя и свою семью, Ала Сергеевна подала резюме в «Спецавтобазу».

Была надежда, что в городе найдется ещё кто-то на эту работу. Но своё не обойдешь и не объедешь.

Красивые фотографии питомцев, уникальные тексты — это её дело. Сегодня не каждый профессиональный копирайтер сможет так искренне и заинтересовано описать свой товар.

А у начальницы «Добрика» для каждого хвостика есть специальные слова и фотографии, которые характеризуют, именно его. И большинство воспитанников, благодаря этому, находят своих людей.

Зимой здесь была собака, которая осталась без хозяйки. Это запуганное и несчастное животное, которое никогда не гуляло на улице, нашло любящую семью.

Кошка Арфа, с симптомами склероза, уже дома. Бабочка, которая оказалась в приюте в преклонном возрасте, почти без зубов, также доживает свой век у хороших людей. В семье и кошечка, которая попала сюда со сломанными задними лапками.

Такие животные самые благодарные. И они имеют магические силы создавать свои людям атмосферу тепла и уюта. В приюте тысячи историй о счастливой доле тех, кого когда-то бросили на смерть. Они согревают сердца штату приюта. И это то, что держит работников.

Здесь работают не за деньги, а по совести

Более 8 лет здесь работает бригадир Прошкович Валентина. Её доброта и ответственное отношение к работе — пример для молодежи. И молодежь держит высокую планку.

Проневская Настя — незаменимый специалист по адаптации диких кошек. А Николай Чепёлкин — любимец всех щенков приюта.

Третий год работает ветеринарный врач, которому Беларусь стала родным домом — Сафар Заде-Гамид. Этот позитивный и внимательный человек помог более чем тысяче пациентов.

А боль и горе работникам «Добрика» причиняют истории человеческого предательства. Очень обидно, когда домашние животные возвращаются в приют. Котёнок с изумрудными глазами жил у девушки шесть месяцев. Пока не вырос. Она его вернула, сказав, что теперь хочет рыжего. И в разговоре она похвасталась, что и до него она выбросила свою кошку.

Осенью семейная пара привела и бросила собаку, которую забрали щенком 4 года назад. Питомец кричал им вслед человеческим голосом, и никак не мог поверить, что его бросили. Отказывался есть и пить. Пришлось его жизнь поддерживать капельницами. И какое счастье было через полгода найти ему семью.

День рождения — веселый праздник

А августе «Добрик» отметил свои 12 лет. Друзья и спонсоры помогли организовать настоящий праздник для детей и взрослых: соревнования, викторины и различные квесты.

В празднике приняли участие кинологи предприятия «Охрана». Захватывающим зрелищем стало выступление служебных собак Ирмы и Дуката. Профессиональные кинологи продемонстрировали безупречную дрессуру и абсолютное послушание своих подопечных.

В честь праздника приют провёл конкурс фотографий среди своих бывших питомцев.

Победила Сливка. Около 4 лет назад на шоссе были найдены двухнедельные щенки в картонной коробке. Сливка прожила в приюте три месяца и третий год радует свою семью Она осторожна, очень внимательна, послушна и ласкова и всеми любима.

А главной радостью стал отъезд домой 6 кошек и 3 собак.

Пусть у них у всё сложится! ) ) )

Некоторые гордятся Славянским базаром, а защитники животных Витебска приютом

С августа 2011 года в Витебске — в нашей культурной столице Беларуси брошенные животные не умерщвляются. Этого нет в других городах. Самая большая и печально известная «усыпалка» — ад для животных находится в Минске на Гурского,42.

Есть у нас небольшие частные приюты, но это даже не капля в море.

А у нас или звёзды так сошлись или молитвы были услышаны, но 12 лет назад городское предприятие «Спецавтобаза», которое отвечает за чистоту и порядок, вместе с неравнодушными горожанами с помощью власти и лично председателя Витебского облисполкома Александра Косинца, открыли приют долговременного содержания.

1,5 гектара земли возле Старобабиничского шоссе и заброшенное двухэтажное здание были безвозмездно переданы для бездомных животных. И с тех пор тут не только спасает бездомных котов и собак, но также ведет образовательную и разъяснительную работу среди хозяев.

За эти годы у «Добрика» появилось множество добровольных помощников. Коммерческие предприятия, Банк и даже прокуратура являются постоянными друзьями-спонсорами.

Государственная забота — это только минимальная зарплата штатным работникам, а остальное — это благотворительные пожертвования белорусов.

Мечты «Добрика»

Как и все белорусские защитники животных, наш приют мечтает о том, чтобы он стоял полупустым. И неприятности в виде голодных и больных кошек, и собак были не так распространены.

Нам всем очень нужен новый Закон о содержании домашних животных. Только обязательный учет, стерилизация и влияние государства помогут нашей стране решить проблему бездомных животных. В 2022 году казалось, что ситуация улучшается. Но надежды не сбылись. Закон не был принят снова.

А пока я писала пришли грустные новости. Международную благотворительную платформу по оказанию помощи животным «Сайвас» запретили. Это была одна из крупнейших платформ сбора материальной помощи.

И теперь только мы можем помочь существовать братьям нашим меньшим.

А может у вас еще нет четвероногого друга? Или ваш единственный питомец скучает — идите в приют. Здесь помогут найти своего приёмыша.

И вы можете оказать материальную помощь. Ведь Приют существует благодаря благотворительности.

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