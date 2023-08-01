За выходные в Витебской области зарегистрировано 30 ДТП

На дорогах Витебской области за прошедшие выходные зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из них 4 — в областном центре.

Задержано 10 нетрезвых водителей и 22 бесправных.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено более 100 пешеходов. Из них 11 находились в состоянии алкогольного опьянения, 23 — без световозвращающих элементов.