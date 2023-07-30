Мусоровоз насмерть сбил женщину в Миорах

В Миорах утром 29 июля произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем “МАЗ”, после погрузки контейнера с мусором, перед началом движения не убедился в безопасности маневра и совершил наезд задним левым колесом на находившуюся на проезжей части дороги пешехода 1942 года рождения.

Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.