Мусоровоз насмерть сбил женщину в Миорах

ДТП
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В Миорах утром 29 июля произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем “МАЗ”, после погрузки контейнера с мусором, перед началом движения не убедился в безопасности маневра и совершил наезд задним левым колесом на находившуюся на проезжей части дороги пешехода 1942 года рождения.

Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

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дтп
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