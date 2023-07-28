У двух жительниц Витебска мошенники выманили более Br50 тыс

Две жительницы Витебска лишились более Br50 тыс., пытаясь заработать на криптобирже.

Заведующая складом решила попробовать свои силы на криптобирже, когда заметила объявление об инвестициях на рынке криптовалют. Сразу после того, как она оставила заявку на сайте, с ней связались в мессенджере. Куратор убедил женщину скачать специальное приложение и перевести на вновь созданный счет Br450.

Вскоре 39-летней витебчанке перевели первый доход – $200 и сообщили, что для получения лучшего процента нужно вкладывать более солидные суммы. Женщина решила взять кредиты в банках. Для начала она перевела Br15 тыс., позже ей понадобилось еще Br16 тыс. на завершение сделки, включая комиссии и налоги. Однако обещанную прибыль жительница областного центра так и не получила.

Аналогично мошенники обманули и 60-летнюю витебчанку, работающую уборщицей. Неизвестные прислали ей в мессенджере WhatsApp предложение быстро заработать. В сообщении была ссылка на криптобиржу. Доверчивая женщина перевела за регистрацию на сайте Br300. После этого на связь с ней вышел куратор и посоветовал делать более крупные вложения. В итоге уборщица взяла в банке кредит и перевела деньги на счет. В общей сложности она лишилась больше Br21 тыс.