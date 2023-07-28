Победная серия «Витебска» достигла «юбилейной» отметки

Футбольная команда из Витебска набрала отличную форму в летний период сезона и на фоне победной серии коллектива существенно увеличились шансы на его возвращение в элитный дивизион.

«Витебск» в последний раз проиграл 20-го мая в домашней встрече против «Барановичей» (0:1), и с тех пор у подопечных молодого тренера Александра Павлова лишь победы. Восемь из них были одержаны в рамках Первого дивизиона, а еще две – в кубковых матчах. Как итог – серия достигла «юбилейной» отметки в 10 «викторий» кряду.

На фоне таких результатов, конечно же, улучшилось и турнирное положение «Витебска». Команда поднялась на третью строчку во втором по силе дивизионе Беларуси, отставая от лидера – «Арсенала», на 5 очков, и от идущего на второй позиции «Локомотива» на 4 пункта. При этом эксперты беттинг-сферы заметно повысили шансы «Витебска» на то, чтобы обойти кого-то из двух нынешних лидеров. В частности, в мобильном приложении букмекера Бетера (https://betonmobile.by/betera-android-app), где всегда есть широкий выбор котировок на белорусский футбол, коэффициент на то, что подопечные Александра Павлова займут одну из двух наивысших строчек в таблице по итогам сезона, свидетельствует о 48% вероятности успеха. Хотя раньше этот показатель не превышал и 25%.

Стоит напомнить, что именно первое и второе места в итоговой таблице Первого дивизиона гарантируют их обладателям повышение в классе на следующий сезон. Впрочем, как сообщает сайт Бетонмобайл, в Высшую лигу может пробиться и команда, которая финиширует в табели о рангах второго по силе дивизиона Беларуси на третьей позиции. Но при этом ей придется пройти испытание стыковыми матчами с одним из коллективов элитного дивизиона. А это всегда дополнительный риск.

Отметим, что в ближайших турах Первого дивизиона «Витебск» ждут поединки с коллективами, находящимися ниже подопечных Александра Павлова в турнирной таблице. Пятого августа витебляне отправятся в гости к соперникам из пинской «Волны» (располагается на шестой строчке в табели о рангах), а пятнадцатого числа последнего летнего месяца сыграют на выезде против «Жодино-Южного» (девятое место в таблице). Так что «Витебску» в этих встречах вполне по силам пополнить свой «багаж» очков в текущем сезоне и еще ближе подобраться к заветной цели – возвращению в Высшую лигу.

В элитном дивизионе Беларуси «Витебск» играл совсем недавно – в 2022-м году. Но тогда коллектив, серьезно страдавший от травм и прочих кадровых проблем, немного не дотянул до 14-й строчки, дающей право на «переходные матчи» и вылетел во второй по силе дивизион.

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