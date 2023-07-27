В Полоцком районе произошло ДТП, потребовалась помощь спасателей

25 июля спасателям поступило сообщение о ДТП в районе деревни Бездедовичи Полоцкого района.
По прибытии к месту вызова наблюдалось столкновение двух легковых автомобилей Land Rover Discovery и ВМW в последнем был заблокирован водитель.
Его ноги были зажаты рулевой колонкой и приборной панелью, от удара деформировало дверь. Спасатели с помощью гидравлических ножниц срезали дверь и отжали сидение.
У мужчины были различные травмы, чтобы безболезненно освободить его пришлось срезать крышу автомобиля.
Спасенного мужчину на жестких носилках перенесли в машину скорой медицинской помощи и сразу госпитализировали в больницу.
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