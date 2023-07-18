AdsBridge и его возможности

AdsBridge – это трекинг-система нового поколения, которая предназначена для эффективного распределения трафика. Она используется многими пользователями интернета – арбитражниками казино Вулкан, сетями, маркетологами и медиа агентствами. Главная функция – отслеживание информации. Однако на этом возможности этого полезного инструмента не ограничиваются. Он может использоваться в качестве конструктора лендингов, обеспечивает автоматическую оптимизацию, доступ сразу нескольких пользователей.

Плюсы AdsBridge

К главным преимуществам системы трекинга относятся:

доступные тарифные планы;

расширенная TDS и просмотр результатов;

профессиональный саппорт;

полностью облачное решение.

Для выставления настроек нужно минимум времени, поэтому AdsBridge – отличное решение для выполнения различных задач в процессе повседневного использования.

Возможности AdsBridge

При помощи уникального сервиса специалистам гораздо проще будет перенаправлять пользователей, кликнувших на активный линк. Вместе с этим программа позволяет выполнять и ряд других важных задач.

Мониторинг трафика без использования редиректа. Идеально подходит для Google Ads, Facebook, где высока вероятность бана за использование редиректа. Благодаря этому пользователи автоматически переходят на лендинг, в результате чего повышается конверсия рекламы. Улучшенные трекер и TDS. В AdsBridge применяется улучшенная система перенаправления трафика, который можно дополнительно фильтровать и переадресовывать, выставляя до 20 дополнительных настроек. Очень высокая точность анализа информации. Это один из ключевых факторов, который выгодно отличает AdsBridge от других сервисов. Фильтрация фрода и бытового трафика. При помощи специального внутреннего фильтра можно сортировать клики пользователей по различным параметрам – ISP User-Agent, IP-адресам. Доступ к сервису многим пользователям одновременно. Благодаря продуманному функционалу в AdsBridge параллельно может работать целая команда.

После покупки домена в AdsBridge арбитражникам бесплатно предоставляются SSL-сертификаты. С помощью трекинг-системы специалисты могут выставлять настройки уведомлений по различным событиям.

Таким образом, AdsBridge – уникальный инструмент, позволяющий выполнять множество задач (сплит-тестирование, мониторинг статистики). В случае возникновения вопросов всегда можно обратиться за помощью к профессиональному саппорту.