ActiveCloud запускает первый маркетплейс IT-услуг в Беларуси

Новый проект ActiveMarket представляет собой удобный сервис для поиска и выбора клиентами поставщиков IT-услуг, а также установления дальнейшей связи между ними. На рынке Беларуси это предложение уникально и не имеет аналогов.

Зарегистрироваться на ActiveMarket могут только партнеры ActiveCloud. Для них маркетплейс станет эффективным инструментом получения лидов. Все опции маркетплейса бесплатны. Кроме информации о своих услугах, у партнеров будет возможность размещать здесь готовые кейсы в разделе «Портфолио», информацию о скидках, баннерную рекламу, разворачивать собственные чат-боты в личных кабинетах. При этом инструментов оформления заказа и проведения платежей на ActiveMarket не предусмотрено. Поскольку позиция в списке поставщиков услуг на ActiveMarket зависит от партнерского статуса, присутствие на маркетплейсе станет для партнеров ActiveCloud еще одним стимулом для развития своих компетенций.

Для клиента ActiveMarket – это доступ к большому количеству IT-услуг на одном ресурсе с возможностью в несколько кликов выбрать партнера для решения своих задач. Таким образом, клиенту больше не придется искать исполнителя работ по всей сети Интернет. В числе услуг, информация о которых содержится на ActiveMarket – автоматизация бизнеса, системное администрирование, CRМ, защита от DDOS-атак, продвижение и SЕО, мобильная разработка, создание сайтов на 1С-Битрикс, дизайн, SММ, контекстная реклама, лендинг, email-рассылки и многое другое. Каждую услугу клиент может классифицировать по бюджету и срокам выполнения. Далее клиент, не покидая маркетплейса, может отправить запрос выбранному поставщику услуги. Также на ActiveMarket.by можно оставить заявку с указанием задачи, сроков реализации, бюджета. Поставщики отследят заявку и выйдут на связь с клиентом со встречным предложением.

«Наши клиенты часто запрашивают у нас контакты проверенной компании, к которой можно обратиться за теми или иными IT-продуктами. Мы знаем, что в Беларуси много IT-компаний, предоставляющих идентичные услуги, но с разной скоростью, по разной стоимости. Конечно же, смело рекомендовать мы можем только те компании, которые являются нашими партнерами, в качестве работы которых мы не сомневаемся. Таким образом, наш маркетплейс – это наша забота о тех, с кем мы сотрудничаем. Это наш подарок белорусскому IT-рынку: если мы поможем заказчикам и исполнителям находить друг друга, в выигрыше окажутся все», – говорит ИФ, должность.

На сегодняшний день у ActiveCloud около 1000 партнеров. Ожидается, что в ближайшие полгода регистрацию на маркетплейсе пройдут около 500 из них. Что касается пула клиентов ActiveCloud, то в данное время он включает около 30 тысяч компаний Беларуси. Развитие инструментов партнерской программы позволяет прогнозировать рост этого числа.

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