Unishop.by – маркетплейс Беларуси

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Сегодня интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый день мы пользуемся его возможностями для поиска информации, общения с друзьями, работы и многого другого. Особенно популярной сейчас является покупка товаров через онлайн-магазины.

Интернет-магазины не всегда являются действительно удобными для покупателей, а  их количество порой затрудняет поиск наилучшего предложения. На помощь покупателю приходят онлайн торговые центры – сайты, объединяющие много продавцов в одном месте.

Unishop.by – маркетплейс БеларусиUnishop.by – это онлайн-торговый центр, в котором посетители могут найти полную информацию об интересующих товарах, сравнить цены различных продавцов, ознакомиться с отзывами и видеообзорами.

Преимущества для покупателей:

  • любые категории товаров на одном сайте;
  • удобный каталог,быстрый поиск нужного товара, сравнение моделей;
  • подробные характеристики товаров, фото, видеообзоры и отзывы пользователей;
  • возможность сравнить цены на товар у разных продавцов и выбрать лучшую цену;
  • возможность быстрого заказа товара без лишних регистраций;
  • круглосуточная доступность.

UniShop.by – эффективный инструмент взаимодействия между продавцами и потребителями. С его помощью осуществляется прочная связь с потенциальным покупателем, подпитывается его интерес к товару. Портал имеет свои преимущества для обеих сторон.

Преимущества для продавцов:

  •  хорошая посещаемость;
  • целевая аудитория;
  • нет абонентской платы;
  • нет ограничения количества товаров;
  • минимальные затраты;
  • подробная статистика;
  • бонусы для новых магазинов.

Покупки через интернет – это быстро, удобно и экономично. Главная цель проекта – создать максимально комфортные условия для покупателей. Покупать в  Интернете становится удобнее и  проще. Оставайтесь там, где простота и доступность.

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