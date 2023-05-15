Несовершеннолетний велосипедист попал под колеса авто в Витебске

Авария произошла около семи часов вечера 15 мая на Бешенковичском шоссе.
По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на 13-летнего велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожно- транспортного происшествия несовершеннолетний с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.
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