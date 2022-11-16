В Глубокском районе произошла смертельная авария

Витебская область
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В Глубокском районе произошла страшная авария, в результате которой погибла женщина-водитель. Трагедия произошла вечером 15 ноября вблизи деревни Ловцы Глубокского района.

57-летняя водитель за рулем Opel Astra совершила наезд на дерево. При выборе скорости движения автомобилистка не учла особенности транспортного средства, дорожные и погодные условия.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

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