В Глубокском районе произошла смертельная авария

В Глубокском районе произошла страшная авария, в результате которой погибла женщина-водитель. Трагедия произошла вечером 15 ноября вблизи деревни Ловцы Глубокского района.
57-летняя водитель за рулем Opel Astra совершила наезд на дерево. При выборе скорости движения автомобилистка не учла особенности транспортного средства, дорожные и погодные условия.
От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
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