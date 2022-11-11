Как работают российские карточки в Беларуси

«Чем платить в Беларуси?», «Примут ли мою карту?» ― такими вопросами задаются все, кто решил в последнее время навестить эту страну.

Карта «Мир» принимается к оплате в любых белорусских заведениях, торговых точках, сервисных центрах, где в принципе принимают карты. На сегодняшний день можно заказать дебетовую карту Мир с онлайн оформлением, не выходя из дома, ее изготовят в ближайшее время, иногда – даже с бесплатной доставкой.

Естественно, в посёлках и небольших городках далеко не везде можно встретить терминал, поэтому иностранному гражданину, в частности, российскому, стоит иметь при себе немного наличных средств.

Снять деньги можно в любом отделении банка или банкомате. Кэш вы можете получить только в белорусских рублях.

Стоит принять во внимание то, что для карточек, выданных в другом государстве, в Беларуси действует ограничение по объёму снятия средств. Так, через банкомат у вас получится обналичить максимум 500 белорусских рублей в неделю. В некоторых банках гражданам Российской Федерации дают снимать любые суммы, однако комиссия за эту операцию повышена ― в особенности за обналичивание евро и долларов.

Visa и Mastercard не остановили свою деятельность в Республике Беларусь, и туристы из России нередко пользуются этим, оформляя себе международные банковские карты. Что для этого потребуется?

• Паспорт гражданина Российской Федерации.

• Белорусская SIM-карта (также без проблем приобретается по вашему паспорту).

• Загранпаспорт ― чтобы проверить правильность написания имени и фамилии латинскими буквами.

Что насчёт электронных кошельков? Они не так распространены, как карты, но достаточно широко используются при онлайн-шопинге. В Беларуси популярностью пользуются такие системы электронных платежей, как PayPal, WebMoney и ЮMoney.

Всем, кто отправился в Беларусь, запасшись наличкой, следует иметь в виду: несмотря на то, что разница в курсах разных кредитных организаций невелика, особенности обмена всё же имеются. Когда вы конвертируете русскую валюту в белорусскую, то получаете значительно меньше, чем стоимость российского рубля по биржевому курсу. Если вы решите поменять ту же сумму обратно, денег уже не хватит. Соответственно, поехать или полететь в Россию обойдётся дороже, чем наоборот.

Что касается займов, то они в Беларуси одобряются только тем российским гражданам, кто имеет вид на жительство в этой стране и постоянную работу. Также иногда помимо этого требуется поручительство другого лица. Деньги даются в долг максимум на период действия ВНЖ.