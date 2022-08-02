В окрестностях Докшиц спасатели деблокировали из автомобиля женщину

Спасатели деблокировали женщину-пассажира авто после ДТП на автодороге P-3 возле райцентра Докшицы. Авария произошла 2 августа в Сегодня в 9-58.

При столкновении столкновение легкового и двух грузовых автомобилей в легковом автомобиле Ford Galaxy на заднем сидении за пассажирским креслом была зажата женщина, 1976 года рождения. Самостоятельно выбраться из авто она не могла, дверь была заблокирована. Пострадавшую деблокировали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Отмечается, что женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение.

По предварительным сведениям известно, что легковой автомобиль Ford Galaxy выехал на главную дорогу и совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего автомобиль Ford Galaxy отбросило на самосвал МАЗ. Водители грузовых автомобилей не пострадали. Водитель легковушки, 1977 года рождения и девочка, 2006 года рождения, выбрались из машины самостоятельно, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.