Moody’s заявляет о дефолте Беларуси

Международное рейтинговое агентство Moody’s полагает, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, об этом говорится в официальном сообщении агентства.

В среду, 13 июля, истек льготный период, за который Беларусь должна была выплатить 22,9 миллионов долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Белорусское финансовое ведомство осуществило этот платеж в беларуских рублях, но держатели внешнего долга беларуских эмитентов эти выплаты получить не смогли. В Moody’s считают, что погашение валютного долга Беларуси в национальной валюте представляет собой дефолт.

Напомним, что в конце июня власти страны приняли решение исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в беларуских рублях. Процентный доход перечисляется на счет в «Беларусбанке«, получателем которого является Citibank. Далее этот банк будет заниматься передачей средств своим клиентам.

Власти предпринимают заградительные препятстия инвесторам. Ранее министр финансов режима Юрий Селиверстов, комментируя журналистам решение исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в беларуских рублях, высказался в том числе о возможном дефолте. Он подчеркнул, что дефолт — это когда страна отказывается платить. Беларусь не может платить так, как прописано в договорных обязательствах. Это, определенно, дефолт.

Теперь все международные рейтинговые агентства пересмотрят рейтинги всех финансовых учреждений Беларуси, в том числе банков.