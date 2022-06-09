Ходить в лес в Беларуси запретили во всех областях, кроме Витебской

Из-за жаркой погоды 9 и 10 июня ходить в лес нельзя будет в 5 регионах и 78 районах, кроме Витебской области.

Красные зоны сейчас введены в Гомельской области в Брагинском, Ельском, Гомельским, Лоевском, Калинковичском, Мозырском, Петриковском, Наровлянском, Речицком, Петриковском районах. Здесь нельзя собирать грибы и ягоды, а также устраивать пикники.

В районах с желтым уровнем опасности лес нельзя посещать в определенные часы. Ну или туда не разрешают заезжать на автомобиле, а также совершать действия, которые могут привести к пожару.