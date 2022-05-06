Водитель скутера пострадал при ДТП в Витебске

В Витебске в ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Авария произошла днём 5 мая. Водитель скутера совершил столкновение с автомобилем «МАЗ», двигавшемся в попутном направлении.

В результате ДТП водитель скутера с полученными травмами был доставлен в медучреждение.

Госавтоинспекция напоминает ,что водителям мототранспорта во избежание неприятностей на дороге, в первую очередь, необходимо хорошо освоить навыки вождения в разных дорожных условиях, соблюдать скоростные режимы, правила маневрирования, быть предельно внимательными и осторожными. Практика показывает, что секундная потеря бдительности на дороге может привести к ДТП с тяжелыми последствиями.