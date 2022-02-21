Гибридная лампа: преимущества, выбор и использование

Уже давно прошло то время, когда ногти красили обычными лаками. Теперь мастера делают маникюр только с покрытием, а для этого необходимы лампы для сушки. Лучше всего выбирать гибридные, потому что они подходят для всех покрытий и у них выше скорость сушки.
Достоинства гибридной лампы
Но это не единственные преимущества, которыми владеет гибридная лампа для маникюра, она также имеет такие плюсы:
- экономит электричество;
- имеет компактные размеры, поэтому ее можно легко переносить;
- долго служит, не требуя замены лампочек;
- намного меньше греется при работе;
- повышает скорость полимеризации;
- подходит для разных типов фотополимеров.
Правила выбора гибридной лампы
Для того, чтобы выбор гибридной лампы был совершен правильно, необходимо определить цели ее применения и частоту. Также надо учитывать такие пункты при выборе:
- характеристика мощности — он определяет скорость полимеризации материалов. При низком показателе мощности материалы могут не до конца высыхать или плохо держаться. Если взять слишком высокий показатель, то при полимеризации клиентке может жечь в пальцы. Именно поэтому необходимо брать средний вариант — это примерно 36-48 Ватт;
- размер — в стесненных условиях можно брать небольшие модели, если помещение позволяет, то удобнее будет взять модель побольше;
- таймер — большинство моделей его имеют, вопрос только в удобстве, количестве кнопок и расположении. Чтобы гель, акрил, OXXI гель лак и другие материалы полимеризировались нужное количество времени важно, чтобы можно было установить конкретное время;
- лампочки — они должны располагаться равномерно по всей поверхности, чтобы и свет от них рассеивался тоже равномерно;
- полочка для руки — удобно если есть такая выдвижная полочка, на которую руку кладешь и заезжаешь внутрь лампы, не задевая покрытием ничего лишнего;
- съемная крышка снизу — это чтобы можно было удобно делать не только маникюр, но и педикюр;
- покрытие внутри лампы, которое отражает свет — это тоже способствует лучшему рассеиванию света и более быстрой полимеризации.
Применение гибридной лампы
Ничего сложного в эксплуатации этого прибора нет, но все же некоторые простые правила стоит напомнить. Итак, по инструкции для использования есть такие пункты:
- включить лампу в розетку;
- нанести материал, после чего руку погрузить в отверстие для начала работы лампы;
- ввести на таймере необходимое время для полимеризации в зависимости от нанесенного материала или же выбрать соответствующую тому времени кнопку;
- когда аппарат перестает светиться, можно доставать руку;
- то же самое проделывать с каждым ногтем на обеих руках;
- выключить на специальную кнопку и достать из розетки.
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