Гибридная лампа: преимущества, выбор и использование

Уже давно прошло то время, когда ногти красили обычными лаками. Теперь мастера делают маникюр только с покрытием, а для этого необходимы лампы для сушки. Лучше всего выбирать гибридные, потому что они подходят для всех покрытий и у них выше скорость сушки.

Достоинства гибридной лампы

Но это не единственные преимущества, которыми владеет гибридная лампа для маникюра, она также имеет такие плюсы:

экономит электричество;

имеет компактные размеры, поэтому ее можно легко переносить;

долго служит, не требуя замены лампочек;

намного меньше греется при работе;

повышает скорость полимеризации;

подходит для разных типов фотополимеров.

Правила выбора гибридной лампы

Для того, чтобы выбор гибридной лампы был совершен правильно, необходимо определить цели ее применения и частоту. Также надо учитывать такие пункты при выборе:

характеристика мощности — он определяет скорость полимеризации материалов. При низком показателе мощности материалы могут не до конца высыхать или плохо держаться. Если взять слишком высокий показатель, то при полимеризации клиентке может жечь в пальцы. Именно поэтому необходимо брать средний вариант — это примерно 36-48 Ватт; размер — в стесненных условиях можно брать небольшие модели, если помещение позволяет, то удобнее будет взять модель побольше; таймер — большинство моделей его имеют, вопрос только в удобстве, количестве кнопок и расположении. Чтобы гель, акрил, OXXI гель лак и другие материалы полимеризировались нужное количество времени важно, чтобы можно было установить конкретное время; лампочки — они должны располагаться равномерно по всей поверхности, чтобы и свет от них рассеивался тоже равномерно; полочка для руки — удобно если есть такая выдвижная полочка, на которую руку кладешь и заезжаешь внутрь лампы, не задевая покрытием ничего лишнего; съемная крышка снизу — это чтобы можно было удобно делать не только маникюр, но и педикюр; покрытие внутри лампы, которое отражает свет — это тоже способствует лучшему рассеиванию света и более быстрой полимеризации.

Применение гибридной лампы

Ничего сложного в эксплуатации этого прибора нет, но все же некоторые простые правила стоит напомнить. Итак, по инструкции для использования есть такие пункты:

включить лампу в розетку; нанести материал, после чего руку погрузить в отверстие для начала работы лампы; ввести на таймере необходимое время для полимеризации в зависимости от нанесенного материала или же выбрать соответствующую тому времени кнопку; когда аппарат перестает светиться, можно доставать руку; то же самое проделывать с каждым ногтем на обеих руках; выключить на специальную кнопку и достать из розетки.

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