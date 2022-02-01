Кремль пригрозил отомстить Британии за конфискацию недвижимости олигархов

Заявления властей Британии о планах конфисковать лондонскую недвижимость прокремлевских олигархов вызывают обеспокоенность и не останутся без ответа. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, угрозы, прозвучавшие от имени главы британского МИДа Лиз Трасс, являются прямой атакой на бизнес и демонстрируют «изрядную непредсказуемость Лондона», которая заботит не только Кремль, но все европейское сообщество.

«Это очень тревожные заявления. Англосаксы, конечно, изрядно накачивают напряженность на европейском континенте. Здесь нам, европейцам, есть, о чем задуматься. Когда, например, страна, находящаяся за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома, это не верно, и до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаю, ситуацию вряд ли удастся исправить», — заявил Дмитрий Песков.

По его словам, ответные меры России будут сформулированы исключительно исходя из наших потребностей, если потребуется.

План санкций, как ожидается, будет обнародован перед поездкой премьер-министра Бориса Джонсона в Киев, запланированной на эту неделю.