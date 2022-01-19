Турция – страна прекрасных пейзажей, контраста, безупречного сервиса и ласкового солнышка. Посетить данное государство мечтает практически каждый человек. С туристической компанией «Fresh Lime Tour» ваша мечта может сбыться. Фирма организовывает отдых в Турции для белорусов по демократическим ценам.

Какие туры предлагает агентство

«Fresh Lime Tour» уже на протяжении многих лет работает на рынке предоставления туристических услуг. За это время оно смогло завоевать себе безупречную репутацию, звание лидера в данной отрасли и множество положительных отзывов клиентов. Каждый тур от компании продуман до мелочей, для туристов созданы максимально комфортные условия для проведения досуга. При помощи «Fresh Lime Tour» вы можете посетить такие известные турецкие курорты, как:

Кушадасы. Аланья. Кемер. Сиде. Мармарис. Бодрум.

В стоимость путевки включен перелет в обе стороны, проживание, питание (шведский стол), трансферт в гостиницу и обратно. По приезду отдыхающих встречает русскоговорящий гид.

Туры в Турцию с авиаперелетом организовываются лучшими туристическими экспертами. Гости проживают в отелях, многие из них находятся на 1 и 2 линии от моря. Заказать тур в Турцию из Минска можно на сайте https://freshlime.by/turyi/avia-turyi/turcziya/. Также на портале можно оформить путевку в Турцию в рассрочку.

Основные преимущества отдыха в Турции

Турция – одна из наиболее посещаемых туристами стран. И это неудивительно. Ведь помимо отличного климата, гостеприимства местного населения и высококлассного обслуживания, данная страна может предложить туристам обилие интереснейших экскурсий и развлечений для людей разных возрастных категорий.

Плюсы отдыха в Турции:

Доступность. Турция — не самый дорогой курорт в мире, но по качеству и чистоте он не уступает многих известным туристическим государствам. «Все включено». Большая часть отелей работает по системе «all inclusive». Это очень удобно для туристов, ведь у них есть возможность отдыхать, питаться и употреблять разнообразные напитки совершенно бесплатно. Внимание к детям. На территории каждого отеля имеются специальные детские зоны с аниматорами, поэтому родители могут не переживать, чем будет заниматься на отдыхе их малыш.

Помимо этого Турция славится своими чистейшими пляжами, обилием достопримечательностей и отсутствием языкового барьера.