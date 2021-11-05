Задержан 30-летний житель Витебска, который выращивал коноплю в квартире

В Витебске задержали молодого мужчину, который выращивал у себя дома коноплю.

В ходе обыска по месту его жительства сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД и оперативниками УВД было обнаружено помещение, оборудованное для выращивания конопли. В квартире 30-летнего молодого человека оперативники изъяли специальный измельчитель, ведро с грунтом, вентилятор, угольный фильтр, термометр и другие приспособления для культивирования наркосодержащих растений. Здесь же правоохранителями была найдена готовая к употреблению и реализации марихуана общей массой почти 350 граммов, пишут «Витьбичи».

В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по статье 328 УК Республики Беларусь. Проходят дальнейшие мероприятия по установлению причастности мужчины к распространению наркотика на территории областного центра.