Задержан 30-летний житель Витебска, который выращивал коноплю в квартире

Наркотики
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В Витебске задержали молодого мужчину, который выращивал у себя дома коноплю.

В ходе обыска по месту его жительства сотрудниками отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД и оперативниками УВД было обнаружено помещение, оборудованное для выращивания конопли. В квартире 30-летнего  молодого человека оперативники изъяли специальный измельчитель, ведро с грунтом, вентилятор, угольный фильтр, термометр и другие приспособления для культивирования наркосодержащих растений. Здесь же правоохранителями была найдена готовая к употреблению и реализации марихуана общей массой почти 350 граммов, пишут «Витьбичи».

В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по статье 328 УК Республики Беларусь. Проходят дальнейшие мероприятия по установлению причастности мужчины к распространению наркотика на территории областного центра.

Житель Витебска выращивал в гараже коноплю

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