Большие БелАЗы больше не будут оснащать немецкими двигателями

Немецкая компания MTU Friedrichshafen отказалась от сотрудничества с БелАЗом после введения санкций ЕС. Крупные модели самосвалов были оснащены современными европейскими двигателями, соответствующими международным стандартам безопасности и экологии. Благодаря этому продукция была востребована в Евросоюзе и на других рынках.

С введением санкций происходит нарушение цепей поставок комплектующих и сбыта продукции на наиболее капиталоёмких рынках.

Единственная возможность не прекращать выпуск больших моделей БелАЗ — ставить неведомые российские двигатели Уральского дизельно-моторного завода. Плохую новость сообщил вице-премьер Беларуси Юрий Назаров.

По его словам, предприятия Минпрома, столкнувшиеся с санкциями, находятся в поисках альтернативных поставщиков комплектующих, а также каналов сбыта продукции. По его словам, с БелАЗом уже подписан контракт на поставку 139 моторокомплектов российского производства.

Для создания в стране собственного производства двигателей для МТЗ, БелАЗа, МЗКТ и Гомсельмаша на Минском моторном заводе совместно с представителями китайской компании разрабатывают проект по созданию двигателей мощностью от 450 лошадиных сил и выше, сообщает БелТА.

Напомним, что руководство БЕЛАЗ, МТЗ и МЗКТ оказалось замешано в получении взяток от россиян.