В Витебске задержан предприниматель, который снял красно-зеленый флаг со здания

Задержан витебчанин, который надругался над государственным флагом. Это произошло в ночь с субботы на воскресенье. На записи видно, как в районе двух часов ночи неизвестный мужчина, проходя мимо висевшего флага, попытался сорвать его. Первая попытка оказалась неудачной, тогда он вернулся и еще раз подпрыгнул. На этот раз ему удалось схватиться за красно-зеленое полотно и снять его. После этого мужчина убежал с места происшествия.

Личность злоумышленника была установлена сотрудниками уголовного розыска Железнодорожного РОВД. Им оказался 38-летний житель Витебска. Он рассказал, что в тот вечер провел в увеселительном заведении, где употреблял алкоголь. Возвращаясь домой, мужчина обратил внимание на висевший флаг и решил сорвать его. Свой поступок он не стал объяснять следователям.

В отношении витеблянина возбуждено уголовное дело за «надругательство над государственными символами». Ему грозит до 3 лет лишения свободы.