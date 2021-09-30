В Витебске задержан предприниматель, который снял красно-зеленый флаг со здания

Власть
Опубликовано

Задержан витебчанин, который надругался над государственным флагом. Это произошло в ночь с субботы на воскресенье. На записи видно, как в районе двух часов ночи неизвестный мужчина, проходя мимо висевшего флага, попытался сорвать его. Первая попытка оказалась неудачной, тогда он вернулся и еще раз подпрыгнул. На этот раз ему удалось схватиться за красно-зеленое полотно и снять его. После этого мужчина убежал с места происшествия.

Личность злоумышленника была установлена сотрудниками уголовного розыска Железнодорожного РОВД. Им оказался 38-летний житель Витебска. Он рассказал, что в тот вечер провел в увеселительном заведении, где употреблял алкоголь. Возвращаясь домой, мужчина обратил внимание на висевший флаг и решил сорвать его. Свой поступок он не стал объяснять следователям.

В отношении витеблянина возбуждено уголовное дело за «надругательство над государственными символами». Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Витебчанин приговорен к году «химии» за надругательство над госфлагом

житель Витебска задержание надругательство над флагом
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)