Что такое гинкго билоба, и чем полезно это дерево

Не многие знают, что гинкго билоба, а уж тем более мало кому известно, что это растение можно вырастить в саду. Это древняя реликтовая культура, деревья используют в декоративных целях, но кроме того, они обладают множеством полезных свойств и часто используются как основа для оздоровительных препаратов. Это близкий родственник хвойных деревьев, хоть и не похож на них внешне. Это единственный вид деревьев, сохранившихся со времен юрского периода.

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Полезные свойства гинкго

Есть несколько десятков видов гинкго билоба, внешне они отличаются друг от друга, но все они обладают полезными свойствами. Листья этих деревьев очень полезны для кровеносных сосудов, на основе их экстракта делают оздоровительные бады.

Основные полезные свойства гинкго билоба в следующем:

Снижают давление и минимизируют риск инсульта. Разжижают кровь, минимизируют риск тромбоза. Предотвращают риск нарушения мозговой деятельности в следствии нарушения нейронных связей. Нормализуют уровень холестерина. Помогают в лечении депрессии — стимулируют выброс холестерина. Задерживают рост кишечной палочки и стафилококков. Помогает уменьшить последствия табачной или алкогольной интоксикации. Нормализует сон, особенно если нарушения вызваны возрастными изменениями. Замедляет процессы снижения зрения. Уменьшает проявления геморроя. Нормализует потенцию. Повышает иммунитет, и улучшает самочувствие.

Как видите, это дерево помогает улучшить состояние организма в целом. Из листьев дерева добывают целебный экстракт, который помещают в удобный формат капсул. Принимать его можно только с соблюдением инструкции, хоть это и натуральный препарат, дозировки нужно соблюдать.

Как выращивать дерево

Гинкго билоба выращивать просто, достаточно разместить саженцы на свободном солнечном участке. В первые 3 года они формируют корневую систему, поэтому внешне почти незаметен рост дерева.

Уход в будущем сводится к регулярному поливу, подкормке дерева летом и мульчированию. Кроме этого, корни дерева перед заморозками нужно защищать мешковиной и лапником, а ствол укутать от повреждения грызунами. Не переживайте, если побеги замерзнут, они самостоятельно восстанавливаются весной.