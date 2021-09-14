Почтомат для автоматической выдачи посылок появился в Орше

В Орше около отделения почтовой связи Орша-11 по адресу: ул. Ленина, 46 установили почтомат. Получить посылку можно круглосуточно в любой день.

Для того, чтобы воспользоваться почтоматом, следует зарегистрироваться в личном кабинете на сайте belpost.by, далее пройти процедуру идентификации в любом отделении почтовой связи.

Отследить статус отправления можно на указанном сайте или с помощью мобильного приложения РУП «Белпочта».

После поступления посылки в почтомат, на e-mail или телефон придет оповещение.