Почтомат для автоматической выдачи посылок появился в Орше

Общество
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В Орше около отделения почтовой связи Орша-11 по адресу: ул. Ленина, 46 установили почтомат. Получить посылку можно круглосуточно в любой день.

Для того, чтобы воспользоваться почтоматом, следует зарегистрироваться в личном кабинете на сайте belpost.by, далее пройти процедуру идентификации в любом отделении почтовой связи.

Отследить статус отправления можно на указанном сайте или с помощью мобильного приложения РУП «Белпочта».

После поступления посылки в почтомат, на e-mail или телефон придет оповещение.

Почтомат возле ТЦ «Привокзальный» в Витебске не работает

Орша почтомат
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