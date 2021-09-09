Макей встретился с послом Ватикана

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с Апостольским Нунцием в Беларуси, архиепископом Анте Йозичем, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Беларуси.

В ходе встречи Владимир Макей подтвердил традиционную нацеленность на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества с Ватиканом, незыблемость официальных подходов в отношении Римско-католической церкви в Беларуси, и важность сохранения в стране этно-конфессионального согласия в целом.

Одна из тем встречи – недопустимость разжигания религиозной нетерпимости.

Собеседники договорились и далее поддерживать диалог по всем вопросам, связанным с активизацией белорусско-ватиканского взаимодействия и укрепления межконфессионального согласия.