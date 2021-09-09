Альтернативный текст

В Полоцком районе водитель совершил наезд на нетрезвого пешехода

водитель авто ДТП
Опубликовано Обновлено

Около полуночи на 69 км трассы «Лепель-Полоцк-граница РФ»  автомобиль «Volkswagen Passat» под управлением 24-летнего водителя совершил наезд на 35-летнего пешехода.

Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался в попутном направлении.

После оказания медицинской помощи, пострадавший отпущен домой.

Напомним, что утром 8 сентября на 5 км автодороги «Лепель-Полоцк-граница РФ» также случилось ДТП, в результате которого погиб пенсионер.

17-летний ребенок сел за руль и устроил ДТП в Глубокском районе, он в больнице

Витебская область дтп
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)