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«Экстрасенсы» под видом снятия порчи выманили у жительницы Лепельского района 2 тыс. рублей

Витебская область
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«Экстрасенсы» под видом снятия порчи выманили у жительницы Лепельского района 2 тыс. рублей В отношении мошенников возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Объявление об оказании экстрасенсорных услуг 42-летняя женщина нашла в интернете. Она связалась с «ясновидящими», а те сообщили, что на ней лежит порча и предложили ее снять за 2 тыс. долларов.

— Всей суммы у пострадавшей не было, тогда она решила взять ее в кредит. Она оформила заявку, и вскоре на карточку ей были зачислены только 2 тыс. рублей. Чтобы отправить деньги «экстрасенсам», женщина приехала в райцентр и направилась в местный банк. Она попросила поменять рубли на доллары и отправить их на нужную карточку. Сотрудники финансового учреждения заподозрили неладное, а потому стали узнавать, не стала ли посетительница жертвой обмана, — сообщили в ведомстве.

Женщина передумала отправлять деньги в том отделении. Спустя некоторое время она обратилась в другой банк, где поменяла деньги, и с использованием инфокиоска все же отправила злоумышленникам взятый кредит. Однако мошенники потребовали больше, и только после этого жительница Лепельского района поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в милицию.

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Витебская область деньги мошенничество порча
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