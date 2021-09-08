«Экстрасенсы» под видом снятия порчи выманили у жительницы Лепельского района 2 тыс. рублей. В отношении мошенников возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Объявление об оказании экстрасенсорных услуг 42-летняя женщина нашла в интернете. Она связалась с «ясновидящими», а те сообщили, что на ней лежит порча и предложили ее снять за 2 тыс. долларов.

— Всей суммы у пострадавшей не было, тогда она решила взять ее в кредит. Она оформила заявку, и вскоре на карточку ей были зачислены только 2 тыс. рублей. Чтобы отправить деньги «экстрасенсам», женщина приехала в райцентр и направилась в местный банк. Она попросила поменять рубли на доллары и отправить их на нужную карточку. Сотрудники финансового учреждения заподозрили неладное, а потому стали узнавать, не стала ли посетительница жертвой обмана, — сообщили в ведомстве.

Женщина передумала отправлять деньги в том отделении. Спустя некоторое время она обратилась в другой банк, где поменяла деньги, и с использованием инфокиоска все же отправила злоумышленникам взятый кредит. Однако мошенники потребовали больше, и только после этого жительница Лепельского района поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в милицию.