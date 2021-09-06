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Пожар в Поставском районе унес жизнь 58-летнего мужчины

Витебская область
Опубликовано Обновлено

В агрогородке Андроны Поставского района горел вагончик, автомобиль и ангар по ул. Центральной. Происшествие произошло 5 сентября около двух часов ночи, сообщает сайт Витебского областного управления МЧС.

По прибытии спасателей наблюдалось открытое горение вагончика, автомобиля «Опель-Астра» и частично кровли ангара, расположенных на территории ОАО «Курополье-агро».

В ходе тушения пожара работниками МЧС в вагончике на полу обнаружен труп 58-летнего мужчины.

В результате пожара уничтожен вагончик, в автомобиле уничтожен салон, в ангаре повреждена кровля.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

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