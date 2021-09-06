В Полоцком районе 26-летняя девушка пошла в соседнюю деревню и заблудилась, позже она нашлась

26-летняя девушка пошла в соседнюю деревню и заблудилась. Сообщение о том, что в лесном массиве вблизи деревни Лукавцы Полоцкого района заблудился человек поступило в службу спасения 4 сентября в 1-16.

К месту сообщения незамедлительно было направлено ближайшее подразделение пожарного аварийно-спасательного поста №13 Россонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

По словам командира отделения Дмитрия Тращенко, с потерявшейся девушкой спасатели поддерживали связь по телефону. Однако мобильная связь местами пропадала, что немножко усложняло поиски.