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Экс-директор витебского предприятия 3 года незаконно начисляла себе бонусы к зарплате

мошенница деньги Происшествия
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 3 года экс-директор витебского предприятия незаконно начисляла себе бонусы к зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Витебского облисполкома.

Отмечается, что с июня 2018 года по май нынешнего года директор одного из торговых предприятий Витебска незаконно завладевала денежными средствами. Согласно бухгалтерской документации директор незаконно получала средства в качестве надбавки за сложность, напряженность и другие выплаты.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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