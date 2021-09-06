Экс-директор витебского предприятия 3 года незаконно начисляла себе бонусы к зарплате

3 года экс-директор витебского предприятия незаконно начисляла себе бонусы к зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Витебского облисполкома.

Отмечается, что с июня 2018 года по май нынешнего года директор одного из торговых предприятий Витебска незаконно завладевала денежными средствами. Согласно бухгалтерской документации директор незаконно получала средства в качестве надбавки за сложность, напряженность и другие выплаты.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.