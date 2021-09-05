Экс-директор витебского предприятия незаконно начисляла себе бонусы к зарплате

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора витебского торгового предприятия по факту злоупотребления своим служебным положением, сообщила официальный представитель Октябрьского РОВД областного центра Александра Тишутина.

Сотрудники Октябрьского ОБЭП установили, что с июня 2018-го по май 2021 года руководитель предприятия завладела деньгами. Согласно бухгалтерской документации директор незаконно получала средства в качестве надбавки за сложность, напряженность и другие выплаты, сообщает БелТА.

Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).