Экс-директор витебского предприятия незаконно начисляла себе бонусы к зарплате

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора витебского торгового предприятия по факту злоупотребления своим служебным положением, сообщила официальный представитель Октябрьского РОВД областного центра Александра Тишутина.
Сотрудники Октябрьского ОБЭП установили, что с июня 2018-го по май 2021 года руководитель предприятия завладела деньгами. Согласно бухгалтерской документации директор незаконно получала средства в качестве надбавки за сложность, напряженность и другие выплаты, сообщает БелТА.
Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).
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