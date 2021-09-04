Оршанец Михей Науменко стал бронзовым призёром Кубка мира по быстрым шахматам до 14 лет

Михей Науменко из Орши стал бронзовым призёром Кубка мира по быстрым шахматам до 14 лет.

Соревнования проходили онлайн. Из-за пандемии все европейские и мировые чемпионаты сейчас проходят в таком формате. Участвовали 215 шахматистов из 104 стран.

Сначала Михей вошел в лучшие 16 и занял 7 место. После 1/8, 1/4, 1/2 финала он занял третье место (1-е Турция, 2-е Казахстан). Игра проходила онлайн под наблюдением судей. Для точного определения победителя проводился анализ видеозаписей. Для проверки возможных нарушений видеозапись проверялась специальной античитерской компанией.