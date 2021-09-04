Альтернативный текст

Оршанец Михей Науменко стал бронзовым призёром Кубка мира по быстрым шахматам до 14 лет

Люди Витебщины
Опубликовано Обновлено

Михей Науменко из Орши стал бронзовым призёром Кубка мира по быстрым шахматам до 14 лет.

Соревнования проходили онлайн. Из-за пандемии все европейские и мировые чемпионаты сейчас проходят в таком формате. Участвовали 215 шахматистов из 104 стран.

Сначала Михей вошел в лучшие 16 и занял 7 место. После 1/8, 1/4, 1/2 финала он занял третье место (1-е Турция, 2-е Казахстан). Игра проходила онлайн под наблюдением судей. Для точного определения победителя проводился анализ видеозаписей. Для проверки возможных нарушений видеозапись проверялась специальной античитерской компанией.

Экспресс на турнир претендентов на мировую шахматную корону

Михей Науменко
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)